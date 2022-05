Damiani: «Radu? Capiremo chi ha bisogno di un portiere come lui»

Radu è inevitabilmente in uscita dall’Inter, dopo il terribile errore di un mese fa a Bologna. Il suo agente Damiani, intervistato da TuttoMercatoWeb, non vuole dare indizi particolari sul futuro del portiere.

SE NE VA – La certezza è una: Ionut Andrei Radu nella prossima stagione non vestirà la maglia dell’Inter. Quale sarà la sua destinazione, però, al momento è ancora un’incertezza così come la formula con cui sarà ceduto. Della posizione del portiere rumeno parla il suo agente Oscar Damiani: «Il futuro di Radu? A bocce ferme capiremo chi ha bisogno di un portiere bravo come lui. Niente scelte affrettate».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo