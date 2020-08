Damiani: “Agoume e Gravillon? Piacciono in Italia e in Francia! Scontato…”

Oscar Damiani, noto procuratore, intervistato da “TuttoMercatoWeb” ha parlato del futuro dei suoi assistiti Lucien Agoumè e Andrew Gravillon confermando già quanto avevamo già anticipato in una nostra esclusiva (vedi QUI).

SU AGOUME – Oscar Damiani durante l’intervista parla anche del futuro del giovane Lucien Agoumé: «Vedremo, ci sono società che lo cercano. È molto stimato all’Inter, piace al Crotone ma anche ad altre squadre. Il rinnovo con l’Inter, comunque, è scontato, non sarà un problema».

SU GRAVILLON – Damiani parla anche di Andrew Gravillon, quest’anno in prestito all’Ascoli: «Ha finito bene il campionato. Ci sono richieste in Serie A è in Francia. Ma non sarebbe male se restasse ad Ascoli con un allenatore bravo come Dionisi».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo.