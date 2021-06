D’Ambrosio verso il rinnovo con l’Inter, Marotta non si sbilancia: «Quasi»

D’Ambrosio è un passo dal rinnovo bilaterale con l’Inter. O quantomeno meno ci siamo “quasi”. Questo il commento di Marotta al termine della riunione per discutere della proposta sul nuovo calendario televisivo della Serie A

RINNOVO IN ARRIVO – All’uscita della Lega Serie A, Beppe Marotta non si è prestato a molte parole. Ancora nulla di fatto per la proposta del “weekend spezzatino” in Serie A (vedi articolo). E nulla di fatto anche per il rinnovo di Danilo D’Ambrosio, che è comunque più vicino. L’AD Sport dell’Inter si è limitato a rispondere con un «quasi» che dà fiducia. Va ricordato che, pur essendo in scadenza il 30 giugno 2021, l’Inter ha “congelato” D’Ambrosio con un rinnovo annuale unilaterale ma le parti stanno discutendo per estendere l’accordo in maniera bilaterale.