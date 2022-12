D’Ambrosio, presto incontro per il rinnovo! Inter ha idee chiare sul futuro – Sky

Danilo D’Ambrosio è in scadenza di contratto con l’Inter e presto lui e il suo entourage si siederanno a parlare di rinnovo con il club. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri hanno le idee ben chiare

PROVE DI RINNOVO – Danilo D’Ambrosio ha un contratto in scadenza nel 2023 con l’Inter e presto parlerà del suo futuro con la dirigenza nerazzurra. La volontà dell’Inter è quella di prolungare con il difensore che quest’anno non ha giocato tantissimo, ma è uno dei leader dello spogliatoio. Da capire quali saranno le richieste del giocatore, ma non dovrebbero esserci grossi problemi.