D’Ambrosio alla Lazio dopo l’Inter? Una data per valutare – Sky

D’Ambrosio è svincolato dopo la scadenza del contratto con l’Inter lo scorso 30 giugno. Come annunciato nel corso della giornata, può trasferirsi alla Lazio ma Di Marzio non dà l’affare per fatto.

ANCORA DA DEFINIRE – Fra le tante notizie da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport ce n’è anche una riguardante un ex. La dà Gianluca Di Marzio facendo un riepilogo su come si sta muovendo la Lazio in entrata: «Rispetto a ieri c’è questa valutazione in corso per un profilo d’esperienza, svincolato dall’Inter come Danilo D’Ambrosio. La settimana prossima ci sarà un appuntamento per decidere se fare questa operazione o no».