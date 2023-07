D’Ambrosio lascia l’Inter, ma resta in Serie A! Accordo vicino – Sky

D’Ambrosio ha concluso la sua esperienza all’Inter che ha deciso di non rinnovare il suo contratto, in scadenza, appunto, a giugno 2023. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’esperto difensore è pronto a restare in Serie A.

IN SERIE A – Danilo D’Ambrosio ha da poco lasciato l’Inter, ma è vicino a trovare un accordo con la Lazio. Prosegue dunque la sua esperienza in Serie A dopo gli anni di esperienza in nerazzurro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le parti lavorano per trovare un accordo definitivo e a inizio della prossima settimana è previsto un incontro per chiudere la trattativa.