D’Ambrosio-Inter, fissato l’appuntamento per il rinnovo! Gagliardini… − Sky

D’Ambrosio è in scadenza di contratto e nonostante il poco minutaggio l’intenzione dell’Inter è quella rinnovargli il contratto. Occhio invece al futuro di Gagliardini

I MENO UTILIZZATI − Dopo aver aggiornato sulla situazione portieri (vedi articolo), Luca Cilli ha parlato sempre su Sky Sport anche del futuro di altri due giocatori: «Roberto Gagliardini è uno dei giocatori più ricercati. Può lasciare il club già a gennaio, è stato poco utilizzato da Inzaghi (solo 267′). Anche per fare cassa l’Inter potrebbe pensare ad una sua uscita. Danilo D’Ambrosio scade nel 2023 ma c’è un appuntamento fissato tra agente e dirigenti nerazzurri per prolungare. La volontà è quella di trovare un accordo per andare avanti insieme. Appuntamento ai primi giorni di gennaio».