D’Ambrosio, il Milan ci prova davvero: offerta per superare l’Inter – SI

Danilo D’Ambrosio potrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione. Il difensore è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato il suo legame coi nerazzurri, sul giocatore ci sarebbe l’assalto del Milan

Alla fine di questa stagione l’Inter potrebbe salutare Danilo D’Ambrosio dopo otto stagioni. Il contratto del giocatore è infatti in scadenza e non è stato ancora rinnovato, il giocatore sembrava vicino a firmare con i nerazzurri, ma secondo “Sportitalia” sul giocatore sarebbe piombato il Milan. L’offerta dei rossoneri sarebbe di un biennale, mentre per il momento l’Inter non va oltre una proposta di rinnovo annuale. Il giocatore è arrivato all’Inter nel gennaio del 2014 dal Torino e fino ad ora ha totalizzato 229 presenze e 20 gol con la maglia nerazzurra.