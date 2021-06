D’Ambrosio non lascerà l’Inter a parametro zero ma non è detto che farà parte della rosa di Inzaghi. Luca Cilli – giornalista di ‘Sportitalia’ – a “Sportitalia Mercato” spiega come sia ancora valida la possibilità dell’addio in estate

RINNOVO STRATEGICO – Il futuro di Danilo D’Ambrosio è ancora avvolto nel mistero. Nel pomeriggio l’agente Vincenzo Pisacane è stato nella sede dell’Inter, che ha esercitato il rinnovo annuale automatico. Uno scenario unilaterale già raccontate da settimane. Ma la permanenza di D’Ambrosio a Milano non è ancora scontata. Nonostante il rinnovo “obbligato”, non è ancora sicuro che il jolly difensivo farà parte della nuova Inter di Simone Inzaghi o verrà ceduto per fare cassa. In attesa di annunci e dichiarazioni, l’unica certezza, al momento, sembra essere che l’Inter non perderà D’Ambrosio a parametro zero. Va anche detto che l’ermetico Beppe Marotta qualcosa ha fatto intuire (vedi articolo). Nei prossimi giorni verrà fatta luce sulla situazione.