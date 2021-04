D’Ambrosio al Milan non trova conferme: Inter sicura della sua posizione

D’Ambrosio non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con l’Inter ed è finito nel mirino di altri club, Milan compreso. Ma al momento non ci sono motivi per dare credito a questo scenario di mercato

DERBY A ZERO – Nelle ultime il nome di Danilo D’Ambrosio è stato accostato al Milan come possibile colpo estivo a costo zero. Sulla stima di Stefano Pioli per il classe ’88 nerazzurro non ci sono dubbi così come sull’idea rossonera di puntare su qualche jolly a parametro zero per completare la rosa. Allo stesso tempo, le voci su una trattativa in corso tra le parti non è confermata, al momento. L’Inter ha già discusso le basi del rinnovo con l’entourage di D’Ambrosio che, come tutti gli altri calciatori, dovrà aspettare fine stagione per mettere nero su bianco.

RINNOVO PROMESSO – In casa nerazzurra, infatti, il tema rinnovi è ancora congelato fino al nuovo ordine della proprietà. Non si teme il “tradimento” del numero 33 ma è giusto tenere aperto ogni scenario visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Dovesse saltare a sorpresa il rinnovo di D’Ambrosio, il Milan potrebbe seriamente tornare in corsa. Perché il jolly napoletano vuole restare a Milano. All’Inter, possibilmente. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime settimane, sperando ci sia un motivo valido per festeggiare la fumata bianca del rinnovo.