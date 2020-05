Dalla Spagna: Hermoso nuovo nome per difesa Inter! La situazione

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, c’è un nuovo nome per la difesa dell’Inter: Mario Hermoso dell’Atletico Madrid. Il difensore, arrivato l’estate scorsa dall’Espanyol, è in uscita dai Blancos e potrebbe fare al caso di Antonio Conte

ULTIMA IDEA – Nuovo nome per la difesa dell’Inter. Dalla Spagna rimbalza la voce di un interessamento dei nerazzurri per Mario Hermoso, difensore 24enne dell’Atletico Madrid. Arrivato la scorsa estate dall’Espanyol, il giocatore cresciuto nella cantera del Real Madrid non è riuscito a giocare con continuità, pur essendo considerato uno dei centrali più promettenti del calcio spagnolo.

LA SITUAZIONE – L’Inter è alla ricerca di un rinforzo in difesa, con lo schieramento a 3 di Antonio Conte che ha bisogno di nuova linfa e di maggior profondità. Skriniar, de Vrij e Bastoni non si toccano, ma cosa ne sarà di Godin? Non è un caso che si parli anche di Vertonghen e Kumbulla. Hermoso potrebbe essere un rinforzo non troppo oneroso: l’Atletico Madrid sembra infatti intenzionato a monetizzare dalla cessione del difensore, acquistato dall’Espanyol per 15 milioni di euro. Il giocatore è inoltre insoddisfatto del minutaggio concessogli dal Cholo Simeone e sarebbe propenso a cambiare aria in cerca di maggior fortuna.

Fonte: Fichajes.net.