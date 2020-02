Dalla Germania: Inter su Grillitsch, talento dell’Hoffenheim. I dettagli

Come riporta la Bild dalla Germania, l’Inter ha messo gli occhi su Florian Grillitsch, 24enne austriaco dell’Hoffenheim. I nerazzurri non sono l’unico club interessato e devono fare i conti con la clasuola rescissoria

I DETTAGLI – Il calciomercato non muore mai. E dopo le voci di un interessamento per Jonathan David (vedi qui), oggi dalla Germania rimbalza la voce di un approccio da parte dell’Inter per Florian Grillitsch. Gli scout nerazzurri avrebbero visionato il centrocampista classe ’95, su cui però ci sono gli occhi di altri club europei. In passato si era fatto sotto il Liverpool, ora i nomi forti sono quelli di Arsenal, Southampton e Newcastle. Il giocatore è legato al club tedesco da una clausola rescissoria da circa 25 milioni di euro.

