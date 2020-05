Dalla Germania: Inter in corsa per Alaba! Conte...

Dalla Germania: Inter in corsa per Alaba! Conte spinge: il punto

Condividi questo articolo

Sport1, canale televisivo tedesco, associa un nuovo nome all’Inter: David Alaba. Il giocatore è in scadenza nel 2021 con il Bayern Monaco e si sta guardando attorno: Antonio Conte è un grande estimatore dell’austriaco

NOME NUOVO – Anche l’Inter su David Alaba. È questa la grossa novità di mercato proveniente in mattinata dalla Germania: il giocatore austriaco del Bayern Monaco è in scadenza nel 2021 e si sta guardando attorno. Su di lui è forte l’interesse del Barcellona, ma nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni dei nerazzurri. Il 27enne gode di una grande stima da parte di Antonio Conte, che lo voleva già ai tempi del Chelsea. Le voci danno difficile un rinnovo di contratto del giocatore con i bavaresi: ecco che dunque potrebbe nascere un’opportunità di mercato per un calciatore di assoluto livello nel pieno della carriera. Si attendono sviluppi: la concorrenza in giro per l’Europa è folta. Ma l’Inter sembra essere in corsa.

Fonte: Sport1.