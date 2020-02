Dalla Francia: Inter vigile su Aubameyang nonostante il costo, le ultime

Condividi questo articolo

Aggiornamenti sul fronte Aubameyang dalla Francia. Il portale 10sports fa il punto sull’interesse dell’Inter per l’attaccante dell’Arsenal: la trattativa è possibile solamente qualora i nerazzurri dovessero cedere Lautaro Martinez

NUOVE VOCI – L’intreccio di mercato più chiacchierato in orbita Inter per il mercato di giugno è quello tra Lautaro Martinez e Pierre-Emerick Aubameyang. Ne parlano oggi in Francia, concentrandosi soprattutto sulle possibilità che i nerazzurri possano arrivare all’attaccante dell’Arsenal. Beppe Marotta e Piero Ausilio non avrebbero ancora aperto una trattativa per l’attaccante dei Gunners. Ma è vero che il club è interessato al profilo del giocatore del Gabon.

LA SITUAZIONE – L’estate scorsa l’Inter aveva espresso il suo interesse per Aubameyang, ma il costo complessivo era stato un ostacolo alla buona riuscita della trattativa. Con le prestazioni di alto livello dell’attaccante dell’Arsenal dall’inizio di questa stagione, il suo costo è logicamente salito. L’ostacolo economico potrebbe quindi rimanere alto per il club milanese, a meno che la cessione di Lautaro Martinez non dia ai nerazzurri una capacità di investimento notevolmente maggiore. Insomma, il discorso è sempre quello: qualora il Toro dovesse lasciare Milano, con la destinazione Barcellona sempre possibile, il sostituto sarebbe l’ex Borussia Dortmund. Con Steven Zhang che potrebbe reinvestire i 111 milioni ricavati dalla cessione del’argentino.

Fonte: 10sports.