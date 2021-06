Dalbert: zero offerte, zero indiscrezioni di mercato. Addio all’Inter rallentato?

Poco o nulla si muove per la cessione di Dalbert, destinato a lasciare l’Inter dopo l’annata disastrosa al Rennes. Al momento, però, non sembrano esserci pretendenti interessate

DESTINO SEGNATO – Prima di addentrarci nei meandri di questo articolo, mi sento in dovere di rassicurare i tifosi nerazzurri: per quel che ne so (e per quel che mi sento di sperare), Dalbert non resterà all’Inter. L’esterno brasiliano, di ritorno dal prestito al Rennes, non ha convinto il club francese. L’annata deludente rischia però di rendere complicate le trattative per una sua cessione.

ERRORE – In tal senso, l’assenza di indiscrezioni di mercato (anche presunte o fittizie) per Dalbert è lo specchio di una situazione delicata, che l’Inter si troverà a gestire per la seconda volta. L’investimento su Dalbert, da parte della proprietà nerazzurra, è stato clamorosamente sbagliato dal principio. Adesso, però, bisognerà trovare un club che abbia voglia di puntare su di lui.

INVENTIVA – Una soluzione verrà trovata prima della chiusura del mercato. Ma l’Inter dovrà studiare un modo più creativo per liberarsi di lui. Difficilmente Dalbert lascerà il club nerazzurro a titolo definitivo: arriva da una stagione complicata, ed è molto più probabile che l’Inter trovi squadre disposte ad investire su di lui con la formula del prestito. In ogni caso, il suo destino appare segnato da tempo (vedi articolo).