Dalbert verso il Rennes: i dettagli del trasferimento, già fissate le visite

Dalbert è vicinissimo a lasciare l’Inter. Il laterale brasiliano tornerà in Francia per indossare la maglia del Rennes. I dettagli del trasferimento con le visite già fissate

Come anticipato qualche ora fa dallo stesso Piero Ausilio (leggi qui) è ormai imminente il trasferimento di Dalbert dall’Inter al Rennes. Secondo Fabrizio Romano il laterale brasiliano si trasferisce in prestito con opzione di riscatto. Per Dalbert sarebbero già state fissate le visite mediche.