Dalbert al Trabzonspor? Nel caso l’Inter dovrà ringraziare… il Bordeaux

Dalbert può trasferirsi al Trabzonspor, che punta a prenderlo a titolo definitivo (vedi articolo). Nel caso in cui l’operazione dovesse concludersi l’Inter dovrebbe ringraziare una terza squadra: il Bordeaux.

VIRATA – Dalbert Henrique è una priorità del Trabzonspor, alla ricerca di un terzino sinistro. La società turca ha messo gli occhi sul brasiliano, in uscita dall’Inter. Di fatto è il prossimo esubero da piazzare, dopo l’ufficialità di Joao Mario (vedi articolo). In Turchia Fanatik segnala come la scelta di andare su Dalbert il Trabzonspor l’abbia presa negli ultimi giorni, complice il Bordeaux. Il club francese sta chiudendo l’ingaggio di Ezgjan Alioski, svincolatosi dal Leeds United. Quest’ultimo era il primo obiettivo del Trabzonspor, che aveva alzato l’offerta a due milioni di euro, ma ha preferito i francesi (pur non essendo ancora ufficiale). Ora però i turchi si sono spostati su Dalbert, e la speranza dell’Inter è che l’affare vada a buon fine.

Fonte: Fanatik