Dalbert torna all’Inter: la decisione sul futuro. Biraghi, no dietrofront – SI

Dalbert torna all'Inter: la decisione sul futuro. Biraghi, no dietrofront

Dalbert Henrique Valencia-Inter

Dalbert è di ritorno all’Inter, dopo un anno di prestito alla Fiorentina. Il suo futuro era legato a quello di Biraghi, ma in giornata i nerazzurri hanno deciso di non prolungare lo scambio (vedi articolo). Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, ribadisce il rientro di entrambi alle loro rispettive squadre.

PERCORSO INVERSO – Alfredo Pedullà conferma come, dopo la giornata di oggi, si “resetta” il discorso terzino sinistro. Queste le sue parole: «L’Inter, nelle riunioni che sono state fatte, intanto ha deciso di non procedere al rinnovo dei prestiti o altro per Cristiano Biraghi e Dalbert Henrique. Biraghi tornerà alla Fiorentina e dovrà ridiscutere il contratto, perché ha altri due anni con la Fiorentina a poco più di un milione e all’Inter guadagnava un milione e ottocentomila euro. Mi sembra abbastanza difficile che l’Inter possa tornare indietro e riprendersi Biraghi fra tre giorni: se trova l’accordo sarà il nuovo terzino di Giuseppe Iachini. Per Dalbert verrà trovata una soluzione all’estero».