Dalbert titolare in Lugano-Inter ma nessun caso: atteso (a ore) dal Cagliari

Dalbert farà la sua prima (e ultima) presenza stagionale con la maglia dell’Inter prima di definire il suo passaggio al Cagliari. Come raccolto dalla Redazione di Inter-News.it a ridosso del fischio d’inizio di Lugano-Inter, la trattativa tra le due società è definita. Resta comunque “curiosa” la scelta di Inzaghi di rischiare il brasiliano, già certo dell’addio

CALCIO E… POI MERCATO – La notizia della serata, prima ancora di scendere in campo, è la presenza di Dalbert a Lugano… da titolare! Le scelte di Simone Inzaghi per il suo primo undici nerazzurro (vedi formazioni ufficiali di Lugano-Inter, ndr) vedono il brasiliano – a sorpresa – dal 1′ con il suo numero 29. Il classe ’93, rientrato dal fallimentare prestito al Rennes, non resterà a Milano. L’accordo con il Cagliari è definito e verrà formalizzato nelle prossime ore. Come raccolto dalla nostra Redazione proprio in questi minuti, Dalbert si unirà al Cagliari tra domani e lunedì, dopo aver effettuato le visite in mattinata. La toccata e fuga interista, con presenza stasera a Lugano, anticiperà l’ennesimo arrivederci dell’esterno sinistro all’ambiente nerazzurro. Lo aspetta il Cagliari. E probabilmente non sarà l’unico a fare la tratta Milano-Cagliari nei prossimi giorni, sia in una direzione sia nell’altra. Il mercato dell’Inter è pronto a sbloccarsi.