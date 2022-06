Dalbert rientra all’Inter da esubero: ha un interessamento ma con problemi

Dalbert domani vedrà formalmente scadere il suo prestito al Cagliari, ma era chiaro da tempo che i sardi non l’avrebbero riscattato (a maggior ragione ora che sono retrocessi in Serie B). Il giornalista Longari segnala un interesse, con l’Inter che spera si concretizzi.

DI RITORNO? – Dalbert Henrique da venerdì sarà di nuovo parte integrante della rosa dell’Inter, l’augurio è che lo sia per poco. Il laterale brasiliano, arrivato nel 2017, ha avuto un’esperienza fin qui fallimentare. I nerazzurri l’avevano preso dal Nizza, che stando a Gianluigi Longari lo vuole riprendere. Il giornalista di Sportitalia fa sapere che l’idea Dalbert è venuta direttamente al tecnico dei rossoneri francesi, Lucien Favre. La dirigenza, però, è meno convinta di affondare il colpo sul brasiliano. Ci sono però problemi fra la dirigenza e il direttore esecutivo Julien Fournier, con possibili sviluppi a breve. L’Inter attende e spera che per Dalbert qualcuno possa offrire in modo da lasciarlo andare (ha un anno residuo di contratto).