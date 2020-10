Dalbert-Rennes imminente, Ausilio conferma! Inter pensa a Marcos Alonso

Condividi questo articolo

Dalbert Lautaro Martinez Hakimi Inter-Lugano

Dalbert verso il Rennes, arriva la conferma di Piero Ausilio dopo la notizia di poco fa (vedi articolo). Il direttore sportivo dell’Inter ora potrebbe puntare Marcos Alonso, che ha rotto con il Chelsea.



AGGIORNAMENTO – Ora anche il direttore sportivo Piero Ausilio ha confermato, in sala alla presentazione del libro di Gianluca Di Marzio, l’affare Dalbert Henrique al Rennes imminente. «Confermo», la sua unica dichiarazione alla domanda del giornalista. No comment, invece, su Marcos Alonso in arrivo dal Chelsea: «Non confermo» la risposta in questo caso di Ausilio. Nel corso della giornata previsti nuovi aggiornamenti su questa pista di mercato, che dovrebbe concludersi a breve con Dalbert in Francia.