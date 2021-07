Dalbert oggi non sarà (ancora) col Cagliari. Ma nessun dubbio con l’Inter

Dalbert al Cagliari è un’operazione fatta: di dubbi non ce ne sono più, nonostante ieri abbia giocato Lugano-Inter (vedi articolo). Per il difensore brasiliano è imminente, ma non oggi, il trasferimento. Ecco qual è la situazione legata al futuro calciatore rossoblù.

OPERAZIONE CONCLUSA – L’accordo fra Inter e Cagliari per Dalbert Henrique è cosa fatta da venerdì, con le firme avvenute negli uffici milanesi di Tommaso Giulini. Tuttavia, a sorpresa, il difensore brasiliano è apparso titolare ieri sera in Lugano-Inter. Una mossa imprevista, che a qualcuno ha fatto pensare che il trasferimento fosse saltato: non è così, si farà. Anzi, si è già fatto. L’ha anche ammesso Simone Inzaghi ieri, parlando di un sacrificio chiesto al giocatore viste le tante assenze (vedi articolo). Dalbert si trasferirà in Sardegna in prestito con diritto di riscatto, a breve potrà mettersi agli ordini del suo nuovo allenatore Leonardo Semplici. Quella di ieri al Cornaredo può quindi essere stata la sua ultima in maglia nerazzurra.

ANNUNCIO IN ARRIVO, MA NON OGGI – Non sarà questa domenica il giorno in cui Dalbert si unirà al Cagliari. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, al momento non è previsto che il difensore si aggreghi in giornata al ritiro del Cagliari, che si trova a Peio. Più probabile che ciò avvenga nella giornata di domani. In ogni caso le visite mediche le ha già svolte, ieri mattina, e pure passate altrimenti non sarebbe potuto scendere in campo col Lugano. Di fretta non ce n’è tanta, un giorno in più o in meno prima dell’ufficialità non cambierà la conclusione di un trasferimento già concretizzato. A breve Dalbert potrà definirsi a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari, con i comunicati ufficiali di rito e il passaggio dal nerazzurro al rossoblù (e potrebbe non essere l’ultimo in questa sessione di mercato).