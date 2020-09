Dalbert, nuovo sondaggio dalla Serie A. Inter, 50 milioni per Kanté – SI

Dalbert Henrique Valencia-Inter

Dalbert a sorpresa ha un’altra pretendente italiana, stavolta di primissimo livello. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – non chiude nemmeno alla difficilissima pista Kanté

CESSIONI PER UN BIG – Altri venti giorni di mercato a disposizione, Alfredo Pedullà crede ancora nel grande colpo: «Pietre sopra su N’Golo Kanté all’Inter non ne metto, perché il mercato è fatto di tante situazioni. Se cedi quelli in partenza (la lista degli esuberi o presunti tali è sempre lunghissima, ndr) e hai 50 milioni di euro da dare al Chelsea, che succede? Si tratta di una trattativa difficile ma non impossibile. Aspettiamo l’arrivo di Arturo Vidal (vedi aggiornamento) e poi le cessioni. Intanto c’è da segnalare un sondaggio dell’Atalanta per Dalbert». Dopo le voci sul Sassuolo, l’ipotesi bergamasca per l’esterno sinistro brasiliano è una vera sorpresa.