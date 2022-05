Dalbert non convince neanche il Cagliari. L’Inter intanto fissa il prezzo – CdS

Il mercato del Cagliari dipenderà chiaramente dalla permanenza o meno in Serie A. Quella contro l’Inter potrebbe essere l’ultima partita in casa per alcuni rossoblù, tra questi anche Dalbert che sembrerebbe non aver convinto.

ADDIO VICINO – Il Cagliari è vincolato chiaramente dalla permanenza nel massimo campionato, soprattutto per eventuali scelte di mercato. Molti giocatori potrebbero andare via, soprattutto in caso di retrocessione. Tra questi c’è sicuramente Dalbert, che secondo il Corriere dello Sport, difficilmente verrà riscattato dai rossoblù. L’Inter ha fissato il prezzo del suo cartellino a 7 milioni, ma la cifra è ritenuta troppo alta dal club, anche perché non rispecchia quanto visto in campo.

Fonte: Corriere dello Sport – Giuseppe Amisani

