Oggi è 1 luglio, giorno in cui tradizionalmente (fatta eccezione per un anno fa) comincia la nuova stagione. Questo significa anche resettare tutti i contratti e i prestiti. Per l’Inter vuol dire che tornano ufficialmente in rosa i vari Dalbert, Joao Mario e Nainggolan, ma non solo: ecco la situazione.

DI RIENTRO – L’Inter riaccoglie ben venticinque giocatori in rosa, ma è probabile che solo in pochi ci rimangano per il 2021-2022. Con la fine del 30 giugno sono scaduti i prestiti di ventisette nerazzurri, ma due si sono già accasati. Rigoberto Rivas e Lorenzo Gavioli ieri sera sono passati alla Reggina, il secondo era reduce da un’esperienza alla Feralpisalò (vedi articolo). Nei prossimi giorni si presume che altri si trasferiscano altrove. Per quanto riguarda la prima squadra dell’Inter le situazioni più pesanti sono Dalbert Henrique, Joao Mario e Radja Nainggolan, per i quali si cerca una sistemazione. Dovrebbe rimanere all’Inter Federico Dimarco, ha qualche possibilità (minima) anche Valentino Lazaro mentre Lorenzo Pirola tornerà al Monza, come già avvenuto con Michele Di Gregorio (vedi articolo).

LA LISTA – Di seguito la lista, seguita anche dalla squadra di provenienza del giocatore. Nel secondo elenco quelli che non hanno mai esordito con l’Inter, ma che sono prodotti del settore giovanile nerazzurro. Da ricordare, inoltre, che con oggi inizia ufficialmente anche l’esperienza all’Inter di Simone Inzaghi come nuovo allenatore (vedi articolo) e degli ingaggi di Alex Cordaz e Hakan Calhanoglu.

INTER PRIMA SQUADRA – RIENTRI DAI PRESTITI

Lucien Agoumé – centrocampista – Spezia

Gabriel Brazao – portiere – Oviedo

Dalbert Henrique – difensore – Rennes

Federico Dimarco – difensore – Verona

Sebastiano Esposito – attaccante – Venezia

Joao Mario – centrocampista – Sporting CP

Valentino Lazaro – centrocampista – Borussia Monchengladbach

Darian Males – attaccante – Basilea

Radja Nainggolan – centrocampista – Cagliari

Eddie Salcedo – attaccante – Verona

Georgios Vagiannidis – difensore – Sint-Truiden

PRODOTTI SETTORE GIOVANILE INTER – RIENTRI DAI PRESTITI

Christopher Attys – centrocampista – SPAL

Facundo Colidio – attaccante – Sint-Truiden

Niccolò Corrado – difensore – Palermo

Xian Emmers – centrocampista – Almere City

Jacopo Gianelli – centrocampista – Pro Sesto

Andreaw Gravillon – difensore – Lorient

Samuele Mulattieri – attaccante – Volendam

Michael Ntube – difensore – Pro Sesto

Lorenzo Pirola – difensore – Monza

Marco Pompetti – centrocampista – Cavese

Giacomo Pozzer – portiere – Lucchese

Thomas Schirò – centrocampista – Carrarese

Edoardo Vergani – attaccante – Bologna

Davide Zugaro De Matteis – difensore – Giana Erminio

INTER PRIMA SQUADRA – CONTRATTI SCADUTI

Aleksandar Kolarov – difensore *

Daniele Padelli – portiere – Udinese

Ashley Young – difensore – Aston Villa

* in arrivo il rinnovo con l’Inter, ancora non ufficiale