Dalbert, interesse dal Brasile per l’esterno dell’Inter: idea per un club

Dalbert Henrique è sicuramente uno dei giocatori in esubero nella rosa dell’Inter. Dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto ai box per tutta la prima parte di stagione, ora i nerazzurri cercano di farlo partire. Magari proprio in Brasile, come riporta Globo Esporte.

INTERESSE – Potrebbe tornare a casa Dalbert Henrique. L’esterno sinistro dell’Inter, infatti, è sul taccuino del San Paolo. A fare il suo nome alla società è stato il tecnico Rogerio Ceni, che vede nel giocatore nerazzurro un giocatore di esperienza. Per il momento, però, soltanto un interesse da parte dei brasiliani, senza contatti o trattative.