Dalbert, incontro agenti-Inter. Brasiliano in uscita: la situazione

Dalbert razzismo Atalanta-Fiorentina

Dalbert è rientrato all’Inter dalla Fiorentina dopo il prestito di un anno. I nerazzurri hanno quindi dovuto rinunciare a Cristiano Biraghi. Ecco le ultime sul futuro dell’esterno brasiliano

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “Tutto Mercato Web” Dalbert non rientra nei piani dell’Inter. Il brasiliano è quindi in uscita e oggi c’è stato un incontro tra i dirigenti nerazzurri e i suoi agenti. L’obiettivo – dopo il mancato riscatto della Fiorentina – è rimanere ancora in Serie A. Questo è il mandato all’entourage del giocatore.