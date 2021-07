Dalbert fatta, ma l’asse Inter-Cagliari prosegue: ora Nainggolan e Nandez

Dalbert al Cagliari è cosa fatta: come raccontato ieri in tarda serata (vedi articolo) non ci sono problemi per il brasiliano, che in tarda mattinata dovrebbe aggregarsi ai rossoblù. L’asse con l’Inter, quindi, ora si può spostare su altri due nomi: Nainggolan e Nandez.

OPERAZIONI MULTIPLE – Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, la settimana scorsa aveva fatto notare come fosse una casualità il fatto di avere diverse operazioni con l’Inter (vedi articolo). Bene, da quel giorno in poi si è aperto un asse di mercato fra le due società. Il primo passo è stato Dalbert Henrique, per il quale la trattativa si è chiusa venerdì. Il brasiliano sabato mattina ha fatto le visite mediche per i sardi, in serata ha giocato Lugano-Inter e oggi (orario ufficioso in tarda mattinata) si aggregherà al ritiro di Peio. Lui è il primo che fa il percorso Milano-Sardegna, ora si passa a Radja Nainggolan e Nahitan Nandez.

ASSE IN CORSO – Se Dalbert va in prestito con diritto di riscatto Nainggolan raggiungerà la Sardegna a titolo definitivo. Nelle scorse due stagioni era andato solo temporaneamente al Cagliari, ora il belga lascerà del tutto l’Inter. Anche qui problemi non previsti, si tratta solo di sistemare tutti i dettagli. La volontà del giocatore, così come di entrambi i club, è quella di chiudere l’operazione. Questo fa sì che l’affare si farà, con rescissione. Se Nainggolan non dovesse partire per la tournée americana sarebbe il segnale di chiusura entro fine mese (vedi articolo). Più complicato l’affare legato a Nandez: domani previsto incontro con l’agente. I nerazzurri hanno già superato il Leeds United, perché se l’uruguayano andasse ora in Inghilterra perderebbe i benefici del Decreto Crescita. Servirà trovare l’intesa, magari “creativa” come afferma Giuseppe Marotta (vedi articolo): qualche contropartita potrà essere la chiave per un altro affare Inter-Cagliari, dopo Dalbert e Nainggolan?