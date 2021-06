Tra poche settimane Dalbert Henrique tornerà all’Inter dopo il prestito al Rennes nell’ultima stagione. Il suo futuro però è già scritto.

PESO DI RITORNO – Il 1° luglio Dalbert Henrique tornerà a essere un giocatore dell’Inter. Infatti il Rennes non è affatto intenzionato a riscattare il laterale brasiliano (vedi articolo). Questa stagione è stata piuttosto deludente, con appena 18 presenze e 33 minuti di media a partita coi francesi. Per riscattarlo, il Rennes dovrebbe sborsare 12,5 milioni di euro ai nerazzurri. Una cifra non troppo esosa ma che garantirebbe anche una buona plusvalenza all’Inter. Ma la deludente annata di Dalbert non incentiva affatto il club rossonero a scegliere il riscatto.

FUTURO – Questo significa che Dalbert tornerà per la terza volta all’Inter, dopo il prestito alla Fiorentina nella stagione 2019/20. Il brasiliano non rientrava affatto nei piani di Antonio Conte, mentre non si conosce l’opinione di Simone Inzaghi in merito. Tuttavia la dirigenza proverà con ogni probabilità a tentare la via della cessione a titolo definitivo. L’obiettivo è puntare a una richiesta non troppo elevata per il cartellino: quel tanto che basta per rendere Dalbert appetibile, e per realizzare una minima plusvalenza.