Dalbert e Lazaro, due ‘zavorre’ per l’Inter: ecco il piano del club – TS

Valentino Lazaro e Dalbert sono di rientro all’Inter dai rispettivi prestiti. Secondo Tuttosport due non hanno richieste sul mercato e rischiano di diventare un problema per il club

ADDIO? – Valentino Lazaro e Dalbert Henrique sono di rientro all’Inter dai rispettivi prestiti. L’esterno austriaco, nell’ultimo anno al Benfica, non ha convinto e per questo motivo i lusitani lo hanno lasciato andare senza troppe remore. Adesso, l’Inter, dovrà trovare una sistemazione per l’esterno destro che, a bilancio, pesa per 8,4 milioni: possibile un nuovo prestito, con il Borussia Monchengladbach che potrebbe decidere di accogliere nuovamente l’ex Herta Berlino. Discorso diverso, invece, per Dalbert: il brasiliano, arrivato dal Nizza per 30,6 milioni, ha il contratto in scadenza nel 2023. Escluso, quindi, un possibile prestito a meno di un rinnovo del contratto: il calciatore, a bilancio, pesa a bilancio 5,8 milioni. Servirà quindi un’offerta da almeno 6 milioni per non fare minusvalenza.

Fonte: Alessia Scurati – Tuttosport