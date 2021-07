Dalbert, il CSKA Mosca ha inviato l’offerta! Ora palla all’Inter – SI

Dalbert è tornato a Milano dopo il prestito poco fortunato al Rennes e ora la società nerazzurra deve trovargli una nuova sistemazione. Secondo l’esperto di mercato Pedullà, l’Inter ha ricevuto un’offerta dalla Russia che valuterà nei prossimi giorni.

OFFERTA RUSSA – Il Rennes non ha esercitato il diritto di riscatto per Dalbert e così il terzino brasiliano ha fatto ritorno all’Inter, che ora deve piazzarlo e cercare di incassare qualcosa per far respirare il bilancio. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a “Sportitalia Mercato”, l’Inter ha ricevuto un’offerta dal CSKA Mosca che deve essere valutata. L’esperto di mercato dà la partenza di Dalbert al 70%. Già nei giorni scorsi il suo agente aveva parlato di un’offerta in arrivo dalla squadra russa (vedi dichiarazioni).