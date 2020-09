Dalbert come Nainggolan e Perisic. Da esubero a opportunità?

Dalbert Henrique Valencia-Inter

Dalbert ritorna all’Inter per restarci? A una settimana dall’inizio del campionato – i nerazzurri cominceranno una settimana dopo visti gli impegni di fine agosto -, l’esterno brasiliano non ha ancora trovato una sistemazione altrove.

FASCIA COPERTA – Dalbert come Radja Nainggolan e Ivan Perisic. Dopo il mancato accordo con la Fiorentina per il rinnovo dei prestiti, l’Inter valuta di tenere Dalbert, che in maglia viola la scorsa stagione ha comunque disputato una buona stagione. La società di Viale della Liberazione continua a seguire Marcos Alonso, obiettivo numero uno per la fascia sinistra, ma senza un’eventuale cessione, sarà difficile arriva allo spagnolo, anche perché il Chelsea non considera altre formule a parte la cessione a titolo definitivo. Considerando già la presenza di Ashley Young, che la scorsa stagione a gennaio ha strappato di fatto la titolarità a Cristiano Biraghi, sulla fascia sinistra l’Inter potrà sfruttare proprio lo stesso Dalbert così come Ivan Perisic, bocciato la scorsa stagione.