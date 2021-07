Dalbert, arrivo al Cagliari potrebbe aprire a trattativa Nandez – SI

Dalbert Henrique è da oggi un nuovo giocatore (in prestito) del Cagliari (vedi articolo). Secondo quanto rivelato dal giornalista di “Sportitalia” Alfredo Pedullà, la trattativa non sarebbe da sottovalutare in chiave Nahitan Nandez.

DOPPIA TRATTATIVA? – Dalbert Henrique è da oggi un giocatore del Cagliari, dopo il suo arrivo in prestito dall’Inter. Ma potrebbe non essere una trattativa conclusa. Stando a quanto riporta Alfredo Pedullà, infatti, questo accordo non è da sottovalutare in chiave Nahitan Nandez, altro giocatore che interessa molto ai nerazzurri in vista della prossima stagione.