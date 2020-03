Dalbert alla Fiorentina convince tutti, si lavora al riscatto con l’Inter – TS

“Tuttosport” riporta che la Fiorentina vuole riscattare Dalbert. Il brasiliano ha convinto tutti e a fine anno partirà la trattativa con l’Inter.

RISCATTO IN VISTA – Ventidue presenze finora da titolare, solo una da subentrante (quella dell’esordio in viola contro il Genoa a inizio settembre) e appena due assenze entrambe per squalifica. Questi i numeri in campionato di Dalbert con la maglia della Fiorentina cui è arrivato in prestito secco gli ultimi giorni del mercato estivo. Numeri che, sommati anche alle tre gare disputate in Coppa Italia sempre dal 1′, certificano lo spazio che l’esterno brasiliano ha saputo ritagliarsi a Firenze. Trovando finalmente quella continuità che in nerazzurro non era riuscito ad avere. E conquistando, partita dopo partita, la stima e la considerazione della società e degli allenatori (prima Montella poi Iachini). Insomma il rendimento fin qui tenuto ha soddisfatto l’intera Fiorentina che al momento opportuno farà tutte tutte le valutazioni del caso in attesa di sentire le intenzioni e le richieste dell’Inter. L’eventuale nuova trattativa sarà comunque legata al futuro di Biraghi che l’estate scorsa ha fatto il cammino inverso di Dalbert.