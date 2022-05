Dalbert alla fine del suo ennesimo flop (a Cagliari): nuova grana per l’Inter

Dalbert è uno dei tanti giocatori che l’Inter ritroverà dai prestiti (vedi articolo). Il laterale brasiliano rientra in nerazzurro dopo il prestito a Cagliari, l’ennesimo fallimento, e dovrà essere trovata una sistemazione.

NUOVO FLOP – Dalbert Henrique ha finito il campionato infortunato, ed è pure retrocesso. Il difensore di proprietà dell’Inter ha saltato l’ultima giornata, Venezia-Cagliari, complice un problema fisico. L’ultima delle sue trentuno presenze in rossoblù, ventotto in Serie A e tre in Coppa Italia, è proprio quella coi nerazzurri del 15 maggio. Per Dalbert c’era un diritto di riscatto, ma con la discesa del Cagliari in Serie B è ovvio che non sarà esercitato, sia per la retrocessione sia per le prestazioni insufficienti. Il classe ’93 di Barra Mansa è al terzo prestito, dopo quelli con Fiorentina e Rennes: in tutti ha reso pochissimo. Un oggetto misterioso, pagato a caro prezzo, che dal suo arrivo nel 2017 dal Nizza in campo ha creato più problemi che altro. Il contratto di Dalbert con l’Inter è ancora in vigore per un anno (pagato oltre venti milioni, bonus inclusi), ma sarà necessario trovare una sistemazione: non facile, visto il rendimento.