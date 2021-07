Dalbert al Cagliari, tutto fatto con l’Inter: chiusura nelle prossime ore

Henrique Dalbert è pronto a lasciare l’Inter per trasferirsi al Cagliari. Dopo l’accordo trovato ieri per il prestito del laterale sinistro brasiliano tutto verrà chiuso e definito in giornata.

In giornata dovrebbe essere definito e probabilmente anche ufficializzato il passaggio di Dalbert dall’Inter al Cagliari. Dopo l’accordo trovato ieri sulle modalità del trasferimento (leggi QUI) tutto dovrebbe essere definito e probabilmente ufficializzato nelle prossime ore. A riportarlo è Luca Marchetti per “Sky Sport”.