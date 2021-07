Dalbert, accordo fra Cagliari e Inter! Attesa per la sua risposta – Sky

Dalbert può realmente andare al Cagliari, nonostante il direttore sportivo abbia seccamente smentito (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, ne ha parlato nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, parlando di accordo con l’Inter.



TRASFERIMENTO IN DIRITTURA D’ARRIVO – Oggi ci sono state diverse dichiarazioni, sponda rossoblù, che hanno rinviato i discorsi relativi a trattative in chiusura. Tuttavia una è vicina a diventare tale, stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio: «Il Cagliari è vicino a Dalbert Henrique. Non è ancora un’operazione chiusa, anche perché Dalbert spesso rifiuta le opzioni. O almeno ha fatto questo con il Trabzonspor. C’è già un accordo Cagliari-Inter: prestito con diritto di riscatto fra sette e otto milioni di euro. Se tutto andrà bene rinforzerà lui la fascia sinistra».