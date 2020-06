Da Madrid assicurano: Hakimi-Inter in 48 ore, nodo recompra – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che per l’operazione Hakimi mancano solo gli ultimi dettagli, tra cui il diritto di recompra del Real Madrid.

IN 48 ORE – L’arrivo di Hakimi all’Inter sarà concluso entro martedì. Anche ieri ci sono stati contatti tra le parti e il dialogo andrà avanti ancora oggi. L’obiettivo è sistemare gli ultimi tasselli e consentire all’esterno marocchino di sbarcare a Milano addirittura stasera, ma più probabilmente domani per le visite mediche. In casa nerazzurra c’è ancora prudenza, mentre a Madrid non hanno dubbi. Il Real assicura che l’operazione sarà chiusa in 48 ore perché restano da discutere solo “dettagli”.

I DETTAGLI – Questi dettagli sono legati in primis alle modalità di pagamento, ma soprattutto all’ammontare del diritto di “recompra” che sarà valido per le prossime due stagioni. Perez lo pretende e anche ieri le due dirigenze hanno lavorato per trovare una cifra adeguata. Il diritto sarebbe valido per l’estate 2021 e per quella 2022. Marotta conta di chiudere l’operazione Hakimi per 38 milioni fissi, aumentando la parte dei bonus.