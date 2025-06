Da Inzaghi a Chivu, la squadra cambia pelle: spazio a Giovan(n)i Leoni! – CdS

Il nome di Giovanni Leoni torna prepotentemente nei radar dell’Inter. Il giovane difensore del Parma, classe 2006, è un profilo che la dirigenza nerazzurra segue da tempo, fin dai tempi della Sampdoria, quando già in Serie B aveva mostrato personalità e qualità tecniche non comuni per la sua età.

PROFILO GIUSTO – Dopo il finale di stagione vissuto in Serie A con la maglia del Parma (proprio sotto la guida di Cristian Chivu), Giovanni Leoni ha conquistato tutti, confermando le ottime impressioni destate in cadetteria. Non è un caso che, dopo le prime apparizioni con il Parma, abbia attirato le attenzioni non solo dell’Inter, ma anche del Milan, pronto a inserirsi nella corsa al giovane talento. La concorrenza è destinata a far lievitare la valutazione del cartellino, che oggi si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Un investimento importante, ma che il club nerazzurro considera sostenibile per un talento di prospettiva che può crescere alle spalle di profili più esperti. Proprio in quest’ottica, il nuovo allenatore Cristian Chivu può diventare una risorsa preziosa per sbloccare l’operazione. È stato lui, infatti, a lanciare Leoni titolare nel Parma, schierandolo al centro della difesa a tre nelle ultime tredici giornate dello scorso campionato. La fiducia riposta nel giovane difensore potrebbe rivelarsi ora un fattore decisivo nella volontà del giocatore di preferire l’Inter ad altre destinazioni.

Giovanni Leoni a disposizione dell’Inter, Chivu traccia la via

RICAMBIO GENERAZIONALE – In Viale della Liberazione, inoltre, si guarda con attenzione alla necessità di rinnovare il reparto arretrato. Acerbi, 37 anni, e De Vrij, 34, rappresentano due colonne con molta esperienza, ma non più eternamente affidabili sul piano fisico. E se per Acerbi si va verso la conferma, la posizione di De Vrij è meno sicura: con 500 mila euro il club può liberarsi in anticipo dal suo contratto in scadenza nel 2026. In questo scenario, Leoni rappresenterebbe la scelta perfetta: giovane, affidabile, già pronto a inserirsi gradualmente nel sistema difensivo nerazzurro. L’Inter ci pensa, e Chivu spinge.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno