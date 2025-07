Da Ederson a Richard Rios, l’Inter sonda il terreno: le ultime – CdS

L’Inter sonda il terreno nel caso in cui Hakan Calhanoglu, nel prossimo summit telefonico comunicherà alla società di voler andare. Da Ederson a Richard Rios. Quest’ultimo è un profilo nuovo.

FUTURO – Tutto ruota attorno al futuro di Calhanoglu. Presto l’Inter allaccerà i contatti con il turco e il suo entourage per capire una volta per tutte la decisione del numero 20. Quest’ultimo, a parte la replica a Lautaro Martinez e Beppe Marotta, non ha mai parlato ufficialmente del suo futuro, nonostante le continue voci che arrivano dalla Turchia e le varie veline proveniente da amici e parenti. Ma nel caso in cui, il capitano della Nazionale turca decidesse di andare via, l’Inter ovviamente dovrà in stretto giro di posta trovare un sostituto all’altezza o comunque un giocatore che lo possa rimpiazzare a dovere. Calha rimane comunque uno dei più bravi centrocampisti in circolazione.

Ederson e Rios come post Calhanoglu? L’Inter sonda

I NOMI – Come sottolinea il Corriere dello Sport, il nome preferito è quello di Ederson dell’Atalanta. Ma nulla ancora è stato fatto con l’Atalanta visto che, per mettere in piedi l’operazione, oltre a Calhanoglu servirebbe anche la cessione di Asllani (le ultime). In questo modo, ci sarebbero le risorse per tentare l’assalto. Altrimenti, l’Inter ci proverà tra un anno. Ma occhio anche al nome nuovo: Richard Rios (profilo), colombiano del Palmeiras.

