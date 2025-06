Da Cunha la new entry sulla lista dell’Inter! Nel mazzo altri 2 – TS

Ederson rimane il preferito in casa Inter qualora andasse via Calhanoglu, ma secondo i colleghi di Tuttosport, ci sarebbe in lizza anche un centrocampista del Como di Fabregas, Da Cunha.

NEW ENTRY – C’è un altro nome sulla lista dell’Inter, scrive Tuttosport, nel caso in cui Calhanoglu (infortunato) lasciasse Milano per trasferirsi al Galatasaray. La new entry si chiama Lucas Da Cunha. Il brasiliano è uno degli elementi chiave del Como di Cesc Fabregas. Il giocatore, nella formazione lariana, era partita come esterno largo nel 4-2-3-1, per poi piano piano accentrare la sua posizione diventando un interno fortissimo nel 4-3-3. Insomma, una sorta di parabola alla Calhanoglu, partito come mezzala/trequartista, per poi trasformarsi, grazie a Simone Inzaghi, nel nuovo regista nerazzurro.

Da Cunha nella lista dell’Inter, insieme ad Ederson e Rovella

LISTA – Da Cunha dunque entra in lista, anche se il nome preferito resta quello di Ederson dell’Atalanta. Il brasiliano costa parecchio, quasi sui 50 milioni di euro, quindi per andare a fare un’offerta alla Dea, l’Inter dovrebbe ricevere per Calhanoglu un’offerta altrettanto importante dal Galatasaray. Sullo sfondo rimane anche Nicolò Rovella, anche se i rapporti tra Viale della Liberazione e Claudio Lotito non sono proprio idilliaci. Inoltre, sul regista biancoceleste pende una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino