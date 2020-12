D. Lippi: “Politano-Spinazzola? Qualcuno si sta mangiando le mani…”

Condividi questo articolo

davide lippi

Davide Lippi, noto procuratore, è intervenuto ai microfoni di “TMW Radio”, nel corso della trasmissione “Stadio Aperto”. Si parla dell’impatto di Achraf Hakimi col calcio italiano, e dello scambio Politano-Spinazzola

PAZIENZA – Davide Lippi è il procuratore di Leonardo Spinazzola e Matteo Politano, tra gli altri. In estate, il noto intermediario di mercato è stato anche coinvolto nell’operazione Hakimi–Inter. L’impatto del marocchino, con il calcio italiano, è tra i temi del suo intervento ai microfoni di “TMW Radio”: “Bella domanda. Quando uno straniero arriva in Italia esistono certe difficoltà. La gestione di Antonio Conte è oculata: l’ha voluto fortemente e gli dà fiducia. Ovviamente in una squadra come l’Inter, con tante partite ravvicinate, qualche cambio ci sta. Mi sembra stia avendo un buon rendimento. È uno che giocando con continuità potrebbe trovare maggiore incisività però c’è bisogno di tempo per farlo inserire“.

RIMPIANTI – C’è spazio anche per una battuta sullo scambio (saltato) Politano–Spinazzola, imbastito a gennaio scorso tra Inter e Napoli e poi lasciato morire: “Col senno di poi, siamo contenti che sia andata bene ad entrambi – conferma Lippi – nella vita va come deve andare ed evidentemente era destino. Ho fatto la battuta prima ma lo penso: qualcuno si mangerà le mani adesso per Spinazzola, perché ci sono anche club importanti all’estero che lo tengono d’occhio. Ha un contratto lungo a Roma ed è felice lì, comunque“.