D’Ambrosio, parla l’entourage: «Sarebbe felice di ritrovare Spalletti»

Bruno Cirillo – ex difensore e attuale procuratore sportivo – ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del possibile futuro di Danilo D’Ambrosio, uno dei suoi assistiti. Non è da escludere un passaggio al Napoli, dove ritroverebbe Luciano Spalletti.

ADDIO ANNUNCIATO? – Danilo D’Ambrosio potrebbe essere uno dei nomi che lasceranno l’Inter nella prossima sessione di calciomercato. Bruno Cirillo, ex difensore e membro del suo entourage, non ha chiuso alla possibilità di un suo passaggio al Napoli, dove ritroverebbe Luciano Spalletti. Queste le sue parole: «Danilo sarebbe felice di tornare a lavorare con Spalletti, al quale auguro buona fortuna per la nuova avventura al Napoli. È normale che quando si è lavorato bene in passato, vengano riaccostati i nomi. Bisogna capire senza Champions League come e se cambieranno le strategie legate al calciomercato».