D’Ambrosio, futuro definito per l’ex Inter! Accordo con un club di Serie A – Sky

Dopo la scadenza del suo contratto con l’Inter, è in definizione il futuro di Danilo D’Ambrosio. L’ex difensore nerazzurro resterà in Serie A, come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

FUTURO DEFINITO – Continuerà in Serie A la carriera di Danilo D’Ambrosio, dopo la scadenza del suo lungo contratto con l’Inter. La prossima settimana si chiuderà infatti l’accordo con il Genoa, che vuole rinforzare la rosa per mantenere la categoria dopo la promozione dalla Serie B. D’Ambrosio ha chiesto ai liguri il weekend per riflettere sulla decisione, ma tutte le strade portano verso la stessa conclusione: il suo approdo al club rossoblu.