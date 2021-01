Cutrone cambia agente e sceglie Pastorello: possibilitÃ  per l’Inter?

Cutrone cambia agente e sceglie Pastorello: possibilità per l’Inter?

Patrick Cutrone Lecce-Fiorentina

Cutrone, cresciuto nelle giovanili del Milan e attualmente di proprietà della Firoentina (con un passato in Premier League), ha deciso di cambiare agente e affidarsi a Federico Pastorello in vista della prossima sessione di mercato.

CAMBIO AGENTE – Cutrone possibile obiettivo dell’Inter? Per ora è solo un’ipotesi, ma tra i nomi fatti ad inizio calciomercato, quello del giovane attaccante cresciuto nel settore giovanile del Milan potrebbe interessare alla dirigenza nerazzurra. Dopo le esperienze deludenti con Wolverhampton e Fiorentina, l’attaccante classe 1998 vorrebbe trovare una nuova soluzione in questa nuova sessione di mercato. Per farlo ha deciso di affidarsi a Federico Pastorello, noto procuratore sportivo italiano e in ottimi rapporti con l’Inter. Tra i club più interessati al ragazzo, però, la Sampdoria di Massimo Ferrero, che avrebbe già chiesto informazioni. La dirigenza di Viale della Liberazione come noto da tempo cerca di mettere a disposizione di Antonio Conte una nuova punta capace di svolgere il ruolo di vice-Lukaku, considerando l’uscita di Andrea Pinamonti. Tra i nomi fatti nelle ultime ore soprattutto quello di Eder per un possibile ritorno (vedi QUI).