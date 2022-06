Cury, entourage Vidal: «Parlato con il Flamengo, attendiamo risposta»

Quale sarà il futuro di Arturo Vidal? Ancora il cileno non ha rescisso il suo contratto con l’Inter che però lo ha di fatto già scaricato. Il Boca Juniors temporeggia (vedi articolo) e anche il Flamengo non è da meno.

RISPOSTA – Come detto il Boca Juniors ha socchiuso un po’ le porte a Vidal che però, come afferma un uomo del suo entourage, André Cury, a ESPN, una proposta concreta è stata fatta per il Flamengo. «Aspettiamo la decisione del club brasiliano. Abbiamo parlato e vediamo cosa decidono di fare». Che Vidal sia un estimatore della squadra brasiliana è noto da tempo visti anche i tanti segnali mandati dal cileno in passato.

Fonte: Espn via Sportmediaset