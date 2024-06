IN – Curatolo, si pensa al futuro: agenti in sede Inter per discutere!

Dennis Curatolo è uno dei giovani dell’Inter che, dopo un’esperienza lontano da Milano, dovrà rientrare nella rosa di Simone Inzaghi. Proprio del futuro dell’attaccante si sta discutendo in questi minuti.

FUTURO – Cresciuto nella Primavera dell’Inter, Dennis Curatolo è reduce da un’avventura in prestito iniziata lo scorso gennaio. L’attaccante classe 2004 ha vissuto gli ultimi mesi al Pro Patria, militando quindi in Serie C. Il prestito del calciatore adesso è terminato ed è dunque destinato a tornare in casa Inter, dov’è cresciuto. L’intenzione della dirigenza nerazzurra, però, potrebbe essere quella di far partire ancora Curatolo, questo per permettere al giovane giocatore di poter fare sempre più esperienza sul campo. Opportunità che nell’Inter di Simone Inzaghi difficilmente potrebbe avere, considerando la folta rosa e le intenzioni dell’allenatore.

Curatolo, cosa aspettarsi dal futuro? Valutazioni in corso per l’Inter!

DISCUSSIONE – Ecco, dunque, che la visita degli agenti di Curatolo nella sede di Viale della Liberazione non stupisce. I procuratori, pizzicati dal nostro inviato sul posto Onorio Ferraro, stanno incontrando proprio in questi minuti il team dirigenziale dell’Inter. Ovviamente il focus è tutto sul futuro dell’attaccante, destinato a tornare insieme a molti altri a Milano nel corso dell’estate. Intanto quella degli agenti di Curatolo non è stata l’unica visita della giornata per l’Inter, con una sede particolarmente trafficata quest’oggi.