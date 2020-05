Cunha seconda punta all’Inter? Adatto al modulo di Conte – CdS

Secondo il “Corriere dello Sport” si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile interessamento dell’Inter per il giovane Matheus Cunha, attaccante brasiliano dell’Herta Berlino.

NUOVO OBIETTIVO – Quattro gol in Bundesliga con la maglia dell’Herta Berlino, Mattehus Cunha, che ieri ha compiuto 21 anni, si sta mettendo in mostra in Germania e per questo avrebbe attirato l’attenzione anche dell’Inter. Il giovane attaccante si adatterebbe bene nel ruolo di seconda punta al fianco di Romelu Lukaku e nel 3-5-2 di Antonio Conte. Secondo il quotidiano romano, l’Inter ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore.

Fonte: Corriere dello Sport.