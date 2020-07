Cunha, Inter lontana? PSG prova, ma l’Hertha Berlino non molla: le ultime

Cunha è stato accostato all’Inter per completare l’attacco nelle ultime settimane, ma ora il PSG sembra fare sul serio per portarlo a Parigi (qui i dettagli). Secondo quanto riportato da Sky DE, però, l’Hertha Berlino non ha intenzione di mollare il calciatore

PREZZO ALTO – Matheus Cunha ha mostrato le sue qualità nell’ultima Bundesliga, scatenando l’assalto delle big internazionali. L’Inter è stata accostata all’attaccante, ma ora il club in prima fila sembra il PSG. I francesi hanno formulato, secondo gli ultimi rumors, un’offerta da 30-35 milioni all’Hertha Berlino, ma il club tedesco ha rifiutato. Per ora, dunque, non intendono privarsi del calciatore, a meno di una cifra davvero altissima.