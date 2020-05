Cucurella per il Napoli è “fake news”: spazio per l’Inter e un’altra di Serie A

In serata il nome di Cucurella è stato accostato con forza al Napoli, ma la società partenopea ha smentito via Twitter. Secondo AS, oltre al club campano, sul laterale del Getafe (avversario dell’Inter in Europa League) ci sono proprio i nerazzurri e la Roma.

BUONO PER LA SERIE A? – “È una bufala, una Fake News. Aurelio De Laurentiis non sa nemmeno chi sia il Presidente del Getafe (Angel Torres, ndr) non ha mai parlato con i suoi collaboratori di questo Marc Cucurella“. Con questo curioso tweet il Napoli ha smentito categoricamente la possibilità che gli azzurri si muovano per il laterale ex Barcellona. Secondo AS gli azzurri lo stanno monitorando, ma c’è l’Inter ad averlo messo nel mirino in maniera particolare. Antonio Conte lo ha visto contro l’Ajax, nei sedicesimi di finale di Europa League, e lo osserverà quando si giocheranno gli ottavi proprio col Getafe. Anche la Roma in Serie A ha valutato il profilo di Cucurella, che ha una clausola fra ventidue e venticinque milioni di euro. Ci sono però diverse società spagnole che vogliono il giocatore, una delle rivelazioni dell’ultima Liga. Per Cucurella l’Inter potrebbe avere come punto a favore la smentita del Napoli.